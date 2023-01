"Voglio bere e mangiare quello che voglio"

"Se mi ritirerò in caso di vittoria? Al 100 percento! È un sacco di allenamento e molto lavoro - ha detto il talento di Canberra, 27 anni -. Voglio solo essere in grado di mangiare e bere quello che voglio, e rilassarmi. Il nostro è uno stile di vita duro. La dedizione che questi ragazzi mostrano giorno dopo giorno... l'ho fatto un po' l'anno scorso e ho avuto un anno fantastico per dimostrare che sono ancora uno dei migliori. Cercherò di ripeterlo quest'anno, e spero di farcela, ma sarà difficile". L'Australia ha già perso, piuttosto clamorosamente e improvvisamente, la numero 1 del tennis mondiale, Ash Barty, campionessa in carica del singolare femminile a Melbourne, che si ritirata nel 2022 a soli 26 anni.