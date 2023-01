Camila Giorgi esce ancora una volta al terzo turno degli Australian Open. La 31enne di Macerata, n.70 WTA, ha ceduto 6-2, 7-5, in un’ora e quaranta minuti di partita, all’elvetica Belinda Bencic, n.10 del ranking e 12^ favorita del seeding, che replica gli ottavi già raggiunti nel 2016, suo miglior risultato a Melbourne. Svizzera che si è dimostrata più costante e concreta dell'azzurra, come mostrano le statistiche: a referto per lei 18 vincenti e 23 gratuiti contro i 20 vincenti e i 32 gratuiti di Camila. Giorgi esce di scena a testa alta: rientrata nel circuito per le qualificazioni di Adelaide II (subito fuori) dopo quasi quattro mesi e mezzo di stop, non vinceva due match di fila nello stesso torneo dal “1000” di Toronto lo scorso agosto.