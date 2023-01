Andy Murray ha dato tutto, fino alla fine agli Australian Open, ma ha dovuto arrendersi a Roberto Bautista Agut al terzo turno. Un'altra battaglia per lo scozzese dopo le imprese contro Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis. Murray ha strappato un set allo spagnolo, tenendolo in campo oltre tre ore e mezzo. In conferenza stampa ha analizzato il suo cammino in questo Aus Open, mentre sui social è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche con un messaggio (e un aneddoto) molto chiaro: "Due giorni fa mi sono imbattuto casualmente nel medico che nel 2017 mi ha detto 'la buona notizia è che il problema che hai all'anca può essere risolto ma non potrai più praticare sport professionistico'. Penso che abbiamo sfatato quel mito negli ultimi 5 giorni".