Jannik Sinner sfida domenica Stefanos Tsitsipas in quello che si preannuncia l'ottavo di finale più spettacolare di giornata agli Australian Open. ll match in programma non prima delle 9 del mattino sulla Rod Laver Arena, in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky)

Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas di nuovo uno contro l'altro, dodici mesi dopo. L'azzurro, per la terza volta consecutiva agli ottavi di finale degli Australian Open , chiede strada alla testa di serie numero 3, nel match più spettacolare di domenica. Non a caso gli organizzatori gli hanno concesso vetrina e orario principali: si giocherà alla Rod Laver Arena non prima delle 9 del mattino .

Sinner-Tsitsipas, i precedenti

Il greco ha battuto l'olandese Tallon Griekspoor, che due settimane fa festeggiava a Pune il primo titolo in carriera. Tsitsipas ha raggiunto così per la quarta volta gli ottavi di finale all'Australian Open. Nelle tre precedenti occasioni (2019, 2021, 2022), è sempre arrivato in semifinale. Virtualmente numero 3 del mondo secondo le proiezioni live dell'ATP, Tsitsipas è sicuro di diventare numero 1 vincendo il titolo. Il greco è in vantaggio 4-1 nei precedenti con Sinner, e ha vinto gli ultimi sette set disputati. Lo scorso anno, ai quarti a Melbourne, si imponse nettamente in tre set.