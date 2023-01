Brutte notizie per Fabio Fognini. Rientrato in Italia dopo la sconfitta al primo turno sia in singolare che in doppio, il tennista ligure si è sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato una frattura intra-articolare della falange. "Purtroppo a Melbourne non sono riuscito a competere al cento per cento delle mie possibilità a causa di alcuni problemi al piede sinistro - ha spiegato Fognini sui social - Cercherò di recuperare e rimettermi in forma il prima possibile". Uno stop che potrebbe incidere pesantemente sul ranking dell'azzurro, in proiezione n. 60 della classifica ATP dopo gli Australian Open. Fognini, infatti, dovrà difendere a febbraio ben 225 punti (soprattutto i 180 nella semifinale dell'ATP 500 di Rio) e rischia di scivolare fuori dalla top 85.