L'americano Tommy Paul si è qualificato per le semifinali del torneo maschile degli Open di Australia battendo nei quarti il connazionale Ben Shelton per 7-6, 6-3, 5-7, 6-4. Si tratta della prima semifinale Slam per Paul, che con questa scalata entra virtualmente nella Top-20 del ranking ATP e diventa il primo statunitense in semifinale all'Australian Open dal 2009, quando ci arrivò per la quarta e ultima volta Andy Roddick. E' il terzo giocatore americano in attività con almeno una semifinale Slam da poter vantare dopo John Isner a Wimbledon 2018 e Frances Tiafoe allo US Open 2022. Affronterà il vincente tra Djokovic e Rublev. Finisce così la favola di Ben Shelton, che può comunque festeggiare il suo primo quarto di finale Slam al secondo major in carriera, e l'ingresso in Top 50 la prossima settimana.