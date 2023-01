Novak Djokovic sta impartendo una lezione di tennis sulla Rod Laver Arena ad Andrey Rublev, qualificandosi per la 10^ volta alla semifinale degli Australian Open. Nel frattempo, su Twitter, compare un post di Stefanos Tsitsipas in italiano: "Mangiare polpo con patate all'Acropoli con Margot Robbie? È come un sogno che si avvera, tranne che probabilmente è solo un'allucinazione causata dal mangiare troppo Vegemite". Il greco ha risposto a un tweet dell'account italiano di Eurosport, con un video in cui racconta le sue passioni. Tra queste anche quella per Margot Robbie, attrice australiana al cinema in questi giorni con 'Babylon' e già sugli schermi diretta da Quentin Tarantino in 'C'era una volta a... Hollywood' o protagonista nei panni di Harley Quinn. Ma come mai questo interesse per Margot Robbie? Bisogna riavvolgere il nastro a ventiquattro ore prima...