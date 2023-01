Aryna Sabalenka conquista il suo primo titolo dello Slam vincendo gli Australian Open. Decisivo il successo in rimonta nella finale di Melbourne contro la kazaka Elena Rybakina, battuta 4-6, 6-3, 6-4. Domenica alle 9.30 la finale maschile tra Djokovic e Tsitsipas in diretta sul canale 210 Sky

Aryna Sabalenka è la nuova campionessa degli Australian Open . La bielorussa, n.5 del ranking e del seeding, conquista così il suo primo titolo Slam della carriera . Decisivo il successo in finale contro Elena Rybakina , kazaka, n.25 WTA e 22^ testa di serie, campionessa a Wimbledon 2022, battuta in rimonta 4-6, 6-3, 6-4 . Grande reazione della 24enne di Minsk, che dopo un primo set sciagurato e costellato da ben cinque doppi falli, alza il livello e chiude la partita con 51 vincenti e 17 ace . Nel ranking WTA di lunedì prossimo Sabalenka sarà numero 2 del mondo e Rybakina numero 10.

La cronaca del match

Sabalenka molto fallosa, specialmente con la seconda (5 doppi falli) concede subito un break, lo riprende nell'ottavo game ma concede ancora la battuta. Rybakina non trema e chiude i conti 6-4. La bielorussa vince la tensione tirando a tutta e strappa il servizio alla rivale nel quarto game del secondo set, break decisivo per il 6-3 con cui porta il match al terzo. Sabalenka sale di livello, conquista il break al termine di un settimo game estremamente lottato e lo difende con i denti, imponendosi in rimonta e portando a casa il primo titolo dello Slam.