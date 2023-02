Coppa Davis, al via i preliminari: LIVE su Sky

La Coppa Davis torna su Sky in questo fine settimana con le eliminatorie che assegnano il pass per la fase a gironi di settembre. Italia esentata grazie alla semifinale dello scorso anno, occhi puntati su Germania-Svizzera e Croazia-Austria. I match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dal 3 al 5 febbraio il tennis dà spazio alle qualificazioni per un posto per la fase a gironi di Coppa Davis, che si disputeranno nel mese di settembre. Alle Finals sono già qualificati il Canada, vincitore dell’ultima edizione, l’Australia, l’Italia, grazie ad una wildcard, e i padroni di casa spagnoli. In questo fine settimana sono previsti 12 match e due di questi verranno tramessi in diretta su Sky e in streaming su NOW. Domani sarà possibile seguire la prima giornata di Germania-Svizzera, sabato la seconda dell’incontro tra tedeschi e svizzeri, ma anche la prima di Croazia-Austria. Domenica chiusura con croati e austriaci. La formula prevede che si giochino due singolari e il doppio il primo giorno e se non ci fosse un vincitore, altri due singolari il secondo giorno. Telecronaca affidata a Elena Pero e Luca Boschetto, affiancati nel commento da Marco Crugnola e Nicolò Cotto.