CLASSIFICA ATP

Poche novità nel ranking ATP dopo una settimana senza tornei. In top 20 scivola indietro Zverev (scaduti i punti della finale a Montpellier): ne approfittano Tiafoe (n. 14, best ranking) e Carreno Busta (n. 15). Tra gli italiani, risale Fognini che torna in top 60 (punta a rientrare nel torneo di Buenos Aires) mentre Passaro, Arnaldi e Brancaccio registrano il loro best ranking. Ecco la classifica aggiornata