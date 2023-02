ATP Montpellier, il programma dei quarti di finale

Giorno dei quarti di finale a Montpellier. Riflettori puntati su Sinner-Sonego, ma anche sul derby francese tra Fils e Halys che inseguono la loro prima semifinale in carriera nel circuito ATP. Il programma di oggi, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno dei quarti di finale all'ATP 250 di Montpellier, torneo in diretta fino a domenica su Sky Sport e in streaming su NOW. I riflettori saranno puntati sulla sfida italiana tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che si affronteranno per la prima volta in carriera. Questo, però, non sarà l'unico derby di giornata. In casa Francia, infatti, Arthur Fils e Quentin Halys si sfideranno con un obiettivo: centrare la loro prima semifinale nel circuito ATP.