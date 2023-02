Fabio Fognini esce al 1° turno del torneo di Buenos Aires e rimanda la prima vittoria in singolare del 2023. L'azzurro è stato sconfitto con un doppio 6-4 dal serbo Laslo Djere: la prossima settimana perderà diverse posizioni in classifica. In tabellone resta Lorenzo Musetti, che debutterà con l'argentino Cachin

Finisce al 1° turno l'avventura di Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il ligure, numero 66 del ranking, è stato eliminato all'esordio con un doppio 6-4 in un'ora e 37 minuti dal serbo Laslo Djere, numero 57 del mondo. Da segnalare anche un infortunio al piede sinistro, che non gli ha comunque impedito di terminare il match (dopo aver chiamato un medical time-out), ma che andrà valutato nei prossimi giorni. Fognini rimanda così la prima vittoria di questo 2023, in cui ha perso tutti e tre gli incontri giocati in singolare. La prossima settimana, inoltre, rischia di perdere diverse posizioni in classifica visto che si presentava in Sudamerica (dove ha centrato 2 titoli Atp a Vina del Mar nel 2014 e a San Paolo nel 2018) con ben 180 punti da difendere.

Musetti debutterà contro Cachin

Per Djere ora ci sarà un secondo turno proibitivo contro l'ex numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, al ritorno in campo dopo oltre tre mesi di stop. In tabellone resta Lorenzo Musetti, 3^ testa di serie del seeding, che al debutto se la vedrà con l'argentino Pedro Cachin (60 del ranking).