Rotterdam: tocca a Sinner con Bonzi, LIVE su Sky

L'altoatesino, fresco vincitore dell'ATP 250 di Montpellier, debutta sul cemento indoor olandese contro il francese Bonzi, n. 48 al mondo, già battuto due volte in carriera. Tra gli altri incontri, riflettori puntati su Rublev-De Minaur. L'ATP 500 di Rotterdam è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo. Tre giorni dopo il trionfo a Montpellier, l'azzurro andrà in scena a Rotterdam per il primo turno dell'ATP 500 olandese, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'avversario sarà il francese Benjamin Bonzi, n. 48 al mondo, battuto già due volte in carriera dall'italiano. Per Sinner, sullo sfondo, c'è il possibile secondo turno con il n. 1 del seeding, Stefanos Tsitsipas. Debutta oggi anche la testa di serie n. 2 Andrey Rublev: al primo torneo dopo i quarti di finale agli Australian Open, il russo sfiderà Alex De Minaur.