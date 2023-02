Doha: Murray annulla 3 match point e batte Sonego

Secondo ko consecutivo al primo turno per Sonego, battuto dopo 2 ore e 33 minuti da Murray. Non mancano i rimpianti per l'azzurro che nel terzo set ha avuto 3 match point e al tie break era avanti 3-0. Lo scozzese affronterà Zverev al secondo turno

Sconfitta e rimpianti per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Doha . Il torinese è stato battuto al primo turno da Andy Murray al termine di una battaglia di 2 ore e 33 minuti, vinta dallo scozzese con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6(4). Vittoria contro un italiano salvando match point: un copione già visto per Murray che appena un mese fa aveva sconfitto così Matteo Berrettini all'Australian Open. Come a Melbourne, anche l'incontro di Doha è stato un thriller. Nel terzo set, infatti, Sonego ha avuto tre match point (annullati nel migliore dei modi da Murray) e al tiebreak era avanti 3-0, subendo poi un parziale di 6 punti consecutivi persi.

Il racconto del match

Le premesse sembravano ottime per Sonego, abile a strappare il servizio a Murray nel game d'apertura a zero. Un break di vantaggio decisivo nel primo set, chiuso dal torinese in 37 minuti. Nel secondo parziale, però, Murray riparte con un altro spirito e atteggiamento concedendo poco o nulla a Lorenzo. Il terzo set è il più equilibrato e si procede on serve fino al tie break. Nel decimo game, però, Sonego ha avuto la chance di chiudere con ben tre match point su servizio dello scozzese. Sfumata questa opportunità, al tie break l'azzurro si ritrova avanti 3-0 con due mini break di vantaggio, poi il blackout con sei punti consecutivi persi che hanno spianato la strada a Murray. "È stato un match complicato, non avevo mai giocato contro di lui. È veramente aggressivo, mi ha messo in difficoltà" ha raccontato l'ex n. 1 al mondo alla fine del match. Ad attenderlo al secondo turno c'è Sascha Zverev, n. 4 del seeding.