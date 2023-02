Novak Djokovic è tornato a parlare a un mese dal trionfo in Australia con una conferenza stampa che si è tenuta a Belgrado: "Giocherò a Dubai, sono guarito dallo strappo anche se non sono al 100 percento. Spero che mi diano il permesso di entrare negli Usa per giocare Indian Wells e Miami. Alcaraz? Il mio rivale numero 1 è Nadal"

"Nadal il mio rivale n°1, sto meglio ma non ancora al 100%"

leggi anche

Direttore AO: "Djokovic ha vinto con una lesione"

"Mi sento bene, quindi tornerò a giocare settimana prossima a Dubai. Con il mio team abbiamo deciso di partire. Lo strappo è guarito, ma non sono ancora al 100 percento. I due Masters 1000 negli Usa? Il processo è iniziato. Adesso è fuori dal mio controllo. Mi piacerebbe giocare e sono contento di aver ricevuto l'approvazione dei direttori di Miami e Indian Wells. Spero che i responsabili delle decisioni diano l'approvazione. Sono in attesa poi di una risposta dagli Stati Uniti, per capire se potrò entrare nel paese e giocare (le limitazioni per gli stranieri non vaccinati non consentirebbero ad oggi al serbo di giocare il Sunshine Double, ndr). Se non dovessero darmi il permesso, le mie prestazioni non ne risentiranno, l'ho già dimostrato lo scorso anno in Australia. Alcaraz è un grande giocatore, ma il mio vero rivale è Nadal. Sono contento del record di 377 settimane, Graf è una leggenda del tennis. Il mio sogno era vincere Wimbledon e diventare n°1 del mondo".