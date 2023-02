Torna in esclusiva su Sky anche per questa stagione, che si preannuncia la più lunga di sempre, lo spettacolo del padel, sport che ha oramai definitivamente conquistato l'Italia e i suoi milioni di appassionati e giocatori. L'occasione per vedere all'opera tantissimi campioni, a partire già da questo venerdì in diretta su Sky Sport Tennis con i quarti di finale del l'Abu Dhabi Master, sia nel circuito World Padel Tour che in quello del Premier Padel

Tutti ne parlano, tutti lo vogliono, tutti (o quasi) ormai ci giocano. Il padel è un fenomeno senza precedenti, la cui crescita non conosce rallentamenti. Con oltre 7mila campi e un numero di praticanti che sfiora il milione, è decisamente radicato nel tessuto sociale italiano e i campioni di questo sport iniziano ad essere percepiti come meritano: Vere e proprie star, come dimostrano i bagni di folla a cui abbiamo assistito nelle due tappe italiane di Premier Padel 2022, a Roma e Milano. Tutto questo grazie anche, se non soprattutto, a Sky Sport, che anche per il 2023 si è assicurata i diritti per trasmettere i due circuiti maggiori a livello internazionale: Premier Padel, appunto, e il World Padel Tour. Sarà una stagione lunga e intensa nella quale vi racconteremo ben 35 tornei, in un giro del mondo che toccherà 4 continenti in 10 mesi, con Abu Dhabi come prima tappa e Barcellona, alle soglie del Natale, come ultima.