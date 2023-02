ATP Dubai, Arnaldi e Passaro ko al 1° turno

Ottima prestazione di Arnaldi che al primo confronto in carriera contro un top 10 perde contro Daniil Medvedev, alla decima vittoria consecutiva nel circuito. Fuori anche Passaro, sconfitto da Ymer in due set. Resta in corsa solo Sonego che al 2° turno affronterà Auger-Aliassime Condividi

Fuori, ma a testa alta. Matteo Arnaldi saluta così l'ATP 500 di Dubai dopo un ottimo match contro Daniil Medvedev. Al primo incontro in carriera con un top 10, il 22enne ligure ha perso con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e mezza minuti di gioco, ma mostrando un tennis propositivo e vario. Un nuovo tassello da inserire per il giovane azzurro, entrato in tabellone a Dubai da lucky loser dopo il forfait di Bonzi e prossimo alla trasferta negli Stati Uniti dove giocherà le qualificazioni di Indian Wells e Miami. Medvedev, invece, prosegue la sua incredibile striscia di risultati. Il russo, reduce dai trionfi a Rotterdam e Doha, ha centrato la decima vittoria consecutiva: al secondo turno affronterà il kazako Bublik.

Ymer batte Passaro Fuori anche Francesco Passaro. Ripescato in tabellone come lucky loser al pari di Arnaldi, il 22enne perugino ha perso contro Mikael Ymer, n. 59 al mondo: 6-2 6-3 il punteggio finale in poco più di un'ora. Una partita molto complicata per Passaro che ha subito 4 break da un brillante Ymer, superiore sotto tutti i punti di vista. L'azzurro ha pagato il rendimento sulla seconda (35%), ha commesso troppi errori da fondo e non è riuscito a rendersi mai pericoloso in risposta, senza guadagnare palle break nel corso del match.