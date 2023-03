Giovedì di grande tennis a Dubai, dove Lorenzo Sonego tenta di strappare il pass per la semifinale del torneo ATP 500 sfidando Alexander Zverev, settima testa di serie del seeding. Il match in diretta dalle ore 12 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Lorenzo Sonego sfida Alexander Zverev, n.16 del ranking e settimo favorito del seeding, nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai . Il torinese, n°67 del mondo, è reduce dalla vittoria con il canadese Felix Auger-Aliassime, n.9 del ranking e 4 del seeding, firmando il quinto successo in carriera contro un top ten . In precedenza Lorenzo aveva battuto Djokovic nei quarti di Vienna 2020 (veloce indoor), Thiem degli ottavi e Rublev nei quarti agli Internazionali d’Italia del 2021 (terra) ed Hurkacz in semifinale a Metz 2022 (veloce indoor) quando poi il piemontese avrebbe conquistato il suo terzo trofeo.

Sonego-Zverev, i precedenti

Alexander Zverev, 25enne di Amburgo, si è aggiudicato in due set l’unico precedente con il piemontese, disputato al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo (terra) nel 2021. “Sonny” ha avuto un inizio di 2023 in cui ha raggiunto i quarti a Montpellier tre settimane fa (stoppato da Sinner). Ora arriva un altro piazzamento nei quarti (il 19°), stavolta in un “500” (il terzo in carriera dopo Rio e Vienna 2020), che gli consentirà di guadagnare una decina di posizioni nel ranking e rientrare agevolmente in Top-60.