Premier Padel al via da Doha, da venerdì su Sky

Dopo un primo anno che ha riscritto la storia del padel mondiale, torna Premier Padel con il primo degli 8 tornei che vedremo in questo 2023. Ci eravamo lasciati a dicembre all'Allianz Cloud di Milano, con la netta vittoria di Galàn e Lebron al termine di una settimana straordinaria per partecipazione del pubblico (oltre 27mila presenze sugli spalti) e per qualità del gioco in campo. Ci ritroviamo ora al Khalifa Tennis Complex di Doha, dove va in scena il primo dei 4 tornei Major del circuito targato FIP, Qatar Sports Investments e Associazione Giocatori. Sarà probabilmente l'ultima volta in cui vedremo solamente il tabellone maschile, con l'esordio delle donne previsto, salvo sorprese, a Roma dal 10 al 16 luglio per la seconda edizione dell'Italy Major Premier Padel.

Tapia e Coello puntano al bis

Gli spunti tecnici non mancano di certo, con Agustin Tapia e Arturo Coello che puntano dritti al bis dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana ad Abu Dhabi, nel primo Master della stagione del World Padel Tour, ai danni proprio dei numeri 1 Galan-Lebron. Altra coppia molto attesa è quella tutta Argentina composta da Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk, gli ex "Super Pibes" che hanno incantato il mondo da juniores e sono tornati a giocare insieme dopo molti anni. Le sfide nella pista di Doha sono già iniziate e dovremo aspettare ancora pochi giorni per scoprire chi scriverà il proprio nome nell'albo d'oro dopo quelli di Navarro e Di Nenno che, un anno fa, si erano portati a casa il primo titolo nella storia di Premier Padel prima di conoscere una crisi di risultati che li ha portati a separarsi addirittura prima della fine della stagione. Partiamo, come sempre, dai quarti di finale e l'appuntamento è per le 13.30 di venerdì 3 marzo su Sky Sport Tennis.