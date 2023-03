Con un post pubblicato su Instagram, il tennista romano ha voluto rassicurare sulle sue condizioni dopo il ritiro nei quarti di finale ad Acapulco durante il match contro Rune. "La risonanza magnetica ha dimostrato che mi sono fermato appena in tempo, viaggerò in America"

Matteo Berrettini si è infortunato di nuovo, ma spera che stavolta la pausa obbligata sia più corta delle ultime volte. Il tennista romano ha dovuto alzare bandiera bianca per un guaio al polpaccio durante il quarto di finale contro Holger Rune all'Atp di Acapulco. Sul suo account Instagram però ha provato a rassicurare i tifosi sulle sue condizioni.

Il messaggio social di Berrettini

Ecco cosa ha scritto il classe 1996 sul suo profilo: "Sono triste per come il torneo sia finito ad Acapulco. A metà del primo set ho sentito che succedeva qualcosa nel muscolo del polpaccio dietro il ginocchio e ho temuto il peggio mentre il dolore continuava a peggiorare. Io e la mia squadra abbiamo organizzato una risonanza magnetica subito dopo la partita e i risultati hanno dimostrato che sono stato fortunato a fermarmi quando me ne sono accorto. Nel complesso i risultati sono stati più positivi del previsto, perciò viaggerò a Indian Wells con la speranza di poter essere al completo".