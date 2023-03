Vavassori-Pellegrino vincono in doppio a Santiago

Primo titolo insieme per il pugliese e il piemontese che in finale hanno battuto il brasiliano Seyboth Wild e il cileno Soto al super tiebreak, annullando anche un match point. Si tratta del secondo successo italiano in doppio del 2023 dopo Fognini e Bolelli a Buenos Aires

Dopo Fognini e Bolelli a Buenos Aires, l'Italia conquistato il secondo titolo della stagione in doppio grazie ad Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori. La coppia azzurra ha vinto l'ATP 250 di Santiago del Cile, battendo in finale il brasiliano Seyboth Wild e il cileno Soto con il punteggio di 6-4, 3-6, 12-10 dopo un'ora e 20 minuti. Al primo torneo insieme nel 2023, i due italiani hanno dovuto annullare un match point nel super tiebreak finale, chiudendo al secondo championship point. Per Pellegrino è il primo titolo in carriera, mentre per Vavassori è il secondo dopo Cagliari 2021, in quel caso insieme a Lorenzo Sonego.