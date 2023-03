Rifiutata la richiesta di deroga per permettere a Novak Djokovic, non vaccinato contro il Covid, di entrare negli Stati Uniti: gli organizzatori del Masters 1000 di Indian Wells hanno così ufficializzato l'assenza del campione serbo, che per lo stesso motivo sarà costretto anche a saltare il successivo torneo di Miami

Niente Masters 1000 di Indian Wells per Novak Djokovic. Il campione serbo, come risaputo, non è vaccinato contro il Covid e non potrà entrare negli Stati Uniti. L'ufficialità del forfait è arrivata sull'account Instagram del torneo californiano, che prenderà il via mercoldì 8 marzo con i match del tabellone principale. Il numero uno del mondo verrà rimpiazzato dal tennista georgiano Nikoloz Basilashvili. Djokovic, nelle scorse settimane, aveva chiesto una speciale esenzione alle autorità americane. Una deroga che però non gli è stata concessa e che, dunque, impedirà al 22 volte vincitore Slam di prendere parte anche all'altro Masters 1000 americano di Miami, in Florida, al via il prossimo 19 marzo e dove, al momento, risulta ancora iscritto.