Padel, Qatar Major: vincono Di Nenno-Stupaczuk

Gli ex "Super Pibes" al primo titolo della loro nuova storia insieme. Adesso tre tornei consecutivi in Sud America (World Padel Tour in Argentina, Cile e Paraguay), tutti da seguire sui canali Sky Sport

Hanno fatto parlare di loro da subito, cucendosi addosso quell'aggettivo, "predestinati", che spesso pesa troppo sulle spalle dei ragazzi. Non su quelle di Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno evidentemente che, dopo una separazione dovuta ad un tragico incidente automobilistico occorso a Martin che lo ha costretto ad una lunga assenza dalle piste da padel, sono tornati a giocare insieme nel pieno della maturità sportiva. Da ieri, con la vittoria nel primo Major della stagione di Premier Padel, sono ufficialmente diventati grandi e puntano di diritto al trono di Ale Galàn e Juan Lebron. La strada è ancora lunga, per carità, ma la partenza è quanto mai promettente: due tornei, una semifinale (persa al terzo set proprio contro la coppia n.1) e una vittoria decisamente convincente contro due leggende come Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez. Da non sottovalutare poi il fatto che anche la settimana precedente, ad Abu Dhabi, Stupa e Di Nenno avevano regolato nettamente Bella e Sanyo con un doppio 6/3. La finale di Doha è stata simile, solo più combattuta nel secondo set, ma la superiorità nel ritmo e nel controllo di gioco dei vincitori è apparsa evidente. Se proprio dobbiamo andare a trovare il pelo nell'uovo, infatti, ciò che forse ancora manca agli ex Super Pibes è il killer instinct: Sia in semifinale contro Coello e Tapia, sia in finale, avrebbero potuto chiuderla prima e invece hanno permesso agli avversari di tornare in partita e non è mai cosa da fare contro campioni di questo calibro.