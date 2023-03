Lorenzo Sonego esce di scena al debutto a Indian Wells. L'azzurro viene battuto 6-4, 7-6 dall'australiano Jason Kubler, n°75 del ranking. Giovedì tocca a Fognini contro lo statunitense Shelton. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, per i clienti Sky Q via satellite possibile la funzione Split Screen per non perdersi nemmeno un colpo

Lorenzo Sonego eliminato all'esordio a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Il torinese, numero 60 ATP, conferma la sua allergia al cemento californiano, incassando il terzo ko al debutto. Questa volta è fatale la sconfitta contro il 29enne australiano Jason Kubler, scivolato al numero 75 dopo essere stato frenato in carriera da una lunga serie di problemi alle ginocchia. 6-4, 7-6 i parziali dopo poco meno di due ore di lotta molto serrata. Primo set deciso dall'unica palla break in favore dell'australiano, secondo in cui Sonego non sfrutta la sua occasione e viene punito al tie-break. Kubler sarà il prossimo avversario di Grigor Dimitrov, nello spicchio di tabellone presidiato da Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 2. Giovedì l'esordio di Fabio Fognini, che sfiderà lo statunitense Shelton, rivelazione all'Australian Open di quest'anno, salito fino al numero 41 del ranking ATP. In palio un posto contro il campione in carica, Taylor Fritz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.