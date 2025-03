Lucia Bronzetti accede al 2° turno del Wta di Miami: la riminese supera 6-3, 6-3 la spagnola Bouzas Maneiro. Escono di scena invece Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini, quest'ultima battuta dalla slovacca Rebecca Sramkova, prossima avversaria di Jasmine Paolini. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE

Una vittoria e due sconfitte. E' questo il bilancio della prima giornata del Miami Open, quarto Wta 1000 stagionale in corso sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium. Il tutto in attesa di Jasmine Paolini, n°7 del mondo, che debutterà direttamente al 2° turno.

Bronzetti Bouzas Maneiro 6-4, 6-3 Lucia Bronzetti prosegue il suo 2025 all'insegna della crescita costante e delle vittorie. Dopo la finale giocata a Cluj e il terzo turno a Indian Wells, la n.62 del ranking ha sconfitto piuttosto agevolmente la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, n.58 WTA. 6-4, 6-3 i parziali per la riminese, che nel 2022 aveva raggiunto in Florida gli ottavi di finale.

Cirstea- Cocciaretto 6-3, 7-6 Finisce subito la corsa di Elisabetta Cocciaretto. La n.82 del ranking è stata sconfitta al 1° turno da Sorana Cirstea, n.101 del ranking ma in top 20 una decina di anni fa. La romena, che a Miami ha raggiunto anche la semifinale nel 2023, si è imposta 6-3, 7-6 dopo un'ora e trequarti di gioco. Per Cocciaretto il 1000 di Miami si conferma un tabù: alla sua quarta partecipazione in Florida, è ancora a caccia della sua prima vittoria.