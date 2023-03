Fognini fuori al 1° turno: vince Shelton in 2 set

Dopo Sonego, anche Fognini saluta la California al 1° turno, battuto dallo statunitense Shelton in due set con il punteggio di 6-4, 6-1. Tra le donne fuori sia Bronzetti che Paolini, eliminate rispettivamente da Pera (dopo quasi 3 ore di gioco) e Maria. Venerdì il debutto di Berrettini contro il giapponese Daniel, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW Condividi

È durato appena 72 minuti il Masters 1000 di Indian Wells per Fabio Fognini. Il ligure è stato eliminato al primo turno dal 20enne Ben Shelton, all'esordio assoluto nel torneo californiano, con il punteggio di 6-4, 6-1. Non è bastato un buon approccio da parte di Fognini che non ha approfittato di qualche piccolo passaggio a vuoto dell'americano, venuto fuori alla distanza. Dal 4-4 del primo set, Shelton ha vinto 8 dei successivi 9 game, mentre Fognini ha staccato la spina, vincendo solo 6 punti nel secondo set nei propri turni di battuta e chiudendo con 23 errori non forzati complessivi. Per l'azzurro è la sesta sconfitta in sette match disputati nel 2023, la terza consecutiva.

Bronzetti ko dopo 3 ore, fuori anche Paolini Sconfitte azzurre anche in campo femminile. È durata quasi tre ore la partita di Lucia Bronzetti, battuta da Bernarda Pera con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3. Lucia ha giocato un buon match, nonostante la vistosa fasciatura alla coscia sinistra, ma il 2023 si conferma per lei un anno avaro di soddisfazioni. Si tratta, infatti, della settima sconfitta di fila in un 2023 senza vittorie nei tornei WTA. Ko anche Jasmine Paolini che ha perso contro la tedesca Tatjana Maria in due set (7-5, 6-1).

Venerdì debutta Berrettini Venerdì sarà il giorno del debutto a Indian Wells di Matteo Berrettini che in California non è mai andato oltre gli ottavi di finale. L'azzurro, n. 20 del seeding, affronterà il giapponese Taro Daniel, n. 103 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Matteo. Sarà un test importante per Berrettini che dovrà verificare le sue condizioni fisiche dopo il ritiro ad Acapulco a causa di un problema alla gamba.

Indian Wells, il programma di venerdì 10 marzo su Sky ore 19.45: " Studio Tennis " su Sky Sport Tennis e NOW;

" su Sky Sport Tennis e NOW; dalle 20 alle 7: terza giornata su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW (dalle 22.15 alle 5 anche Sky Sport Uno).