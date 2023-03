Matteo Berrettini torna a vincere al SuperChallenger di Phoenix. Il romano, che aveva perso all'esordio a Indian Wells, ha battuto il lucky loser Mattia Bellucci (n.150 ATP) con i parziali di 6-4, 6-4 al 1° turno in Arizona con un break per set, pur vincendo il 58% di punti quando ha messo in campo la seconda al servizio. Al prossimo turno, affronterà l'australiano Aleksandar Vukic, numero 186 del mondo, che ha sconfitto l'alternate Arnaldi, n.115 ATP. Berrettini, che ha ottenuto una wild card dopo l'eliminazione al secondo turno a Indian Wells contro Taro Daniel, è testa di serie numero 1 a Phoenix dove nel 2019 ha vinto l'ultimo dei suoi tre titoli Challenger, dopo San Benedetto 2017 e Bergamo 2019.