Inizia Miami: il torneo LIVE su Sky con 5 italiani

Dalla California alla Florida, da Indian Wells a Miami. Il circuito ATP cambia costa statunitense per il secondo appuntamento del "double sunshine", il Miami Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 2 aprile. Tutti contro Carlos Alcaraz, campione in carica a Miami e reduce dalla vittoria al Masters 1000 di Indian Wells, che può diventare l'undicesimo giocatore nella storia a conquistare entrambi i tornei nello stesso anno. I rivali non mancano, compresi gli italiani guidati da Jannik Sinner, finalista a Miami nel 2021. In tabellone principale altri quattro azzurri: Berrettini e Musetti, che partiranno dal secondo turno, e Fognini e Sonego che al primo turno saranno impegnati rispettivamente contro il francese Lestienne e l'austriaco Thiem.