Novak Djokovic non cambia la sua posizione dopo che il suo status di non vaccinato gli ha precluso la partecipazione ai Masters di Indian Wells e Miami: "Nessun rimpianto, le decisioni sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo. Alcaraz merita di essere tornato n°1 del mondo. Us Open? Spero la situazione possa cambiare, ma non so se potrò partecipare"

"Nessun rimpianto" . Novak Djokovic non fa passi indietro rispetto alle sue scelte no vax , anche se il no delle autorità Usa all'ingresso nel paese gli è costata la partecipazione al 'Double Sounshine', prima Indian Wells e poi Miami . Non solo, perchè la mancata partecipazione al torneo californiano gli è costato la perdita del numero 1 della classifica mondiale del tennis. "Le decisioni sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo. Ho imparato nel corso della vita che i rimpianti ti trattengono e ti fanno vivere nel passato - ha detto alla 'Cnn' il serbo - ed è esattamente ciò che non voglio fare. Certo, nemmeno voglio vivere troppo nel futuro... Semplicemente, voglio vivere il più possibile nel presente , ovviamente pensando a come creare un futuro migliore".

"Us Open? Non so se mi sarà permesso partecipare"

Djokovic ha perso la prima posizione del ranking mondiale ai danni di Carlos Alcaraz: "Mi congratulo con Alcaraz. Merita assolutamente di tornare al primo posto". Ora il serbo spera che la situazione cambi in vista dell'estate, quando si tornerà a giocare negli Stati Uniti per il Masters di Cincinnati e per gli Us Open, al via dal 28 agosto. "La situazione attuale è tale che spero possa cambiare nel corso dell'anno, in occasione degli US Open: è il torneo più importante per me sul suolo americano. Non so se mi sarà permesso di partecipare. Il fatto che io possa o meno giocare dipende ovviamente dalle decisioni delle massime autorità governative. Aspetto di capire".