Tre italiani oggi protagonisti sul Campo 1 per il secondo turno del torneo. Si parte con Lorenzo Musetti, reduce da quattro ko consecutivi, contro il ceco Lehecka. Poi toccherà a Berrettini contro lo statunitense McDonald e, infine, Sonego contro Evans. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti