Sonego show a Miami: vola agli ottavi, Tiafoe ko

Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami per la seconda volta in carriera grazie al successo per 6-3, 6-4 sullo statunitense Frances Tiafoe, n°14 del ranking. Con questa vittoria l'azzurro rientra in Top-50. Oggi sfiderà per un posto nei quarti l'argentino Cerundolo (non prima dell'1), mentre Sinner affronta Rublev alle 17: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW