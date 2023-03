Davis Cup 2023, Italia con Canada, Svezia e Cile

L'Italia (che nel sorteggio era inserita in seconda fascia) sfiderà a Bologna il Canada campione uscente, la Svezia e il Cile. Evitati Usa, Francia e R. Ceca. I match dal 12 al 17 settembre. Le prime due squadre di ogni girone andranno a giocare la fasi finale dal 21 al 26 novembre a Malaga

Il Canada , campione in carica, Svezia e Cile saranno le avversarie dell’Italia, inserita nel Girone A delle Davis Cup Finals 2023. Gli azzurri guidati da capitan Filippo Volandri saranno impegnati all’Unipol Arena di Bologna dal 12 al 17 settembre . Il sorteggio della fase a gironi si è svolto a Malaga, sede della fase finale dell’evento ad eliminazione diretta con quarti, semifinali e finale dal 21 al 26 novembre .

Le sedi delle sfide

Le sfide dei quattro gruppi - tutte in calendario dal 12 al 17 settembre - saranno ospitate da quattro diverse città. Una di queste è Bologna, teatro all’Unipol Arena degli incontri del Gruppo A in cui è inserita appunto l’Italia: le altre sono Valencia (Spagna), presente anche lo scorso anno, e le new-entry Manchester (Gran Bretagna) ed una città in Croazia da definire.