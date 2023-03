Berrettini: "Negli USA non è andata come speravo"

Due sconfitte all'esordio nei Masters 1000 e un quarto di finale in un Challenger. Si è conclusa con questo bilancio la trasferta statunitense su cemento di Matteo Berrettini. Il romano non è andato oltre il secondo turno sia a Indian Wells che Miami, perdendo rispettivamente contro Taro Daniel e Mackenzie McDonald. Non è andata meglio al Challenger di Phoenix, in cui è stato eliminato ai quarti dal russo, n. 101 al mondo, Alexander Shevchenko. Un bilancio non soddisfacente per Berrettini che, su Instagram, cerca comunque di vedere il lato positivo in vista dei tornei su terra rossa: "A Indian Wells, Phoenix e Miami non ho raccolto i risultati che speravo - scrive - ma ho fatto molti progressi in campo. Adesso la mia concentrazione si sposta sulla stagione su terra rossa. Non vedo l'ora di tornare ad allenarmi in vista del primo torneo, a Montecarlo".