Nel video l'intervista ad Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport al Masters di Miami. Dopo la vittoria contro Ruusuvuori, Sinner è diventato il 7° nella storia in semifinale a Indian Wells e Miami nella stessa stagione prima di compiere 22 anni dopo Agassi (1990), Courier (1991), Djokovic (2007), Murray (2007 and 2009), Nadal (2008) and Alcaraz (2022)

