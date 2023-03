Lo spagnolo è tornato in campo a febbraio imponendosi nel 250 di Buenos Aires contro Cameron Norrie e il 1000 di Indian Wells, cui Djokovic non ha potuto partecipare perché non vaccinato contro il Covid (idem a Miami. Ma con la decadenza delle restrizioni - prevista per metà maggio - Nole avrà il 'via libera' per l'entrata negli States e con ogni probabilità sarà in campo a fine estate sia a Cincinnati che a Flushing Meadows).