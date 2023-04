Sinner: "Non stavo bene, mi sono svegliato male"

Sensazioni negative sin dalle prime ore del giorno, poi viste in campo. La domenica che ha portato Jannik Sinner alla finale del Miami Open contro Daniil Medvedev non era iniziata nel migliore dei modi, come confermato dallo stesso azzurro al termine del match perso in due set dopo un'ora e 34 minuti. "Stamattina non mi sono svegliato al meglio, non stavo benissimo" ha ammesso l'altoatesino che non è riuscito a smaltire le scorie accumulate nella semifinale di 3 ore vinta con Carlos Alcaraz. "Non ho giocato al meglio, ma grazie per il sostegno - ha proseguito Sinner - Spero in futuro di vincere il trofeo più grosso di Miami". Poi i complimenti rivolti a Medvedev che l'ha battuto per la sesta volta in carriera: "Hai giocato un tennis incredibile, con il tuo team stai facendo un lavoro straordinario. Adesso inizia la stagione su terra rossa e vedremo come andrai lì (ride, ndr). Ti auguro il meglio".