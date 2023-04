Appuntamento con la storia per Jannik Sinner che va a caccia del primo Masters 1000 della sua carriera. Di fronte il n. 5 al mondo Daniil Medvedev che ha battuto l'azzurro nei cinque precedenti. L'incontro è in diretta dalle 19 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti