Novak Djokovic lancia un piccolo allarme in vista dei prossimi tornei, Madrid, Roma e soprattutto Parigi. Il numero 1 del mondo, reduce dalla sconfitta in ottavi di finale a Monte-Carlo contro Lorenzo Musetti, ha infatti ammesso che il suo gomito destro, vistosamente fasciato durante il torneo monegasco, "non è in una condizione ideale". Nole è impegnato in questi giorni nello Srpska Open, un torneo 250 in Bosnia che ha preso temporaneamente il posto di Belgrado. L'obiettivo, però, è un altro: "Spero di essere completamente pronto per la prima partita del torneo". Il suo grande obiettivo per diventare il primo uomo a raggiungere 23 Slam in carriera è però il Roland Garros, al via il 28 maggio.