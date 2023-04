Dopo Nadal, anche Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Madrid per problemi fisici. Il serbo, eliminato nei quarti a Banja Luka da Lajovic, è ancora alle prese con l'infortunio al gomito. "Augurandoti una pronta guarigione, speriamo di rivederti in campo il prima possibile" il tweet del torneo di Madrid, vinto tre volte in carriera da Nole