Inizia il Masters 1000 Madrid: al via 5 italiani

Il circuito ATP fa tappa in Spagna per il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 26 aprile al 7 maggio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Da quest'anno allargato a 96 giocatori in tabellone principale come gli Internazionali di Roma, il torneo spagnolo rappresenta un banco di prova importante in vista di Roma e del Roland Garros. Senza Djokovic, a guidare il tabellone alla Caja Magica sarà Carlos Alcaraz, reduce dal successo all'ATP 500 di Barcellona. Tra i favoriti anche Andrey Rublev (vincitore del Masters 1000 di Monte-Carlo), Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Casper Ruud, senza dimenticare Felix Auger-Aliassime (al rientro dopo i problemi fisici delle ultime settimane) e Taylor Fritz. Cinque gli italiani in tabellone: assenti Sinner e Berrettini per infortunio, a guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti, semifinalista la scorsa settimana a Barcellona. Al via anche Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori.