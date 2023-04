Internazionali di Roma, l'80^ edizione live su Sky

Dal 10 al 21 maggio 2023, in diretta su Sky e in streaming su NOW, l’80^ edizione del torneo maschile, con lo studio di Sky Sport Tennis live tutti i giorni dal Foro Italico. Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia LE WILD CARD DEGLI INTERNAZIONALI. C'E' FOGNINI Condividi

Dal 10 al 21 maggio appuntamento in diretta su Sky e in streaming su NOW con gli Internazionali BNL d’Italia. L’80^edizione del torneo maschile del circuito ATP Masters 1000 di tennis sarà live su due canali dedicati, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano. Gli Internazionali su skysport.it e sui social Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyTennis.

Studio di Sky Sport Tennis live tutti i giorni dal Foro Italico Ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e analisi, per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra, e al termine della giornata con i colpi migliori, le interviste, gli aggiornamenti minuto per minuto per fare vivere non solo l’aspetto tecnico, ma anche la magica atmosfera del torneo, in una lunga no-stop: appuntamento con Eleonora Cottarelli, gli inviati Stefano Meloccaro ed Angelo Mangiante, e tanti ospiti a rotazione.

La squadra del commento di Sky Sport Le partite non avranno segreti grazie a una super-squadra tecnica con tante stelle del calibro di Ivan Ljubicic, il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, oltre alla “prima firma” dei commentatori di Sky Sport, Paolo Bertolucci. I commenti dei match saranno arricchiti anche da Laura Golarsa, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi. Elena Pero e Luca Boschetto, invece, guideranno la squadra Sky dei telecronisti. Inoltre, ogni giorno alle 13, live dal Foro Italico, l’edizione di Sky Sport 24 “Il tennis è servito”.

Dietro le quinte del torneo Da non perdere anche gli appuntamenti giornalieri con highlights e rubriche per vivere il dietro le quinte del torneo, anche con il grande appuntamento di “Insider”, per raccontare anche il backstage degli Internazionali. Saranno presenti, come sempre nella Casa dello Sport, frequenti “contaminazioni” del tennis con gli altri grandi eventi di Sky, come i grandi appuntamenti con le coppe europee di calcio e di motori, che si interfacceranno con il super studio live dal Foro Italico per creare un unico grande racconto di sport, che proprio a Roma avrà il suo cuore nelle due settimane degli Internazionali. Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia.

Abodi: "Internazionali hanno reso la Federtennis leader" Gli Internazionali di Roma sono la punta più avanzata di una strategia che ha fatto diventare la federazione leader". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi. "Una crescita lineare e non è quasi mai così - ha aggiunto parlando della Federtennis - E' importante poter dire che crescono i tesserati, migliorano le infrastrutture e le qualità dei nostri tennisti". Conclude parlando del rapporto che il tennis dovrà avere con la scuola. "Mi auguro che il tennis si candidi ad arricchire i contenuti sportivi dei giochi della gioventù, perché il vostro impegno sarà fondamentale anche per le altre discipline sportive", ha concluso Abodi.

Binaghi: "Arriveremo a 300 mila spettatori paganti" “Ad oggi abbiamo venduto già 175mila biglietti, raggiungeremo la soglia dei 300mila spettatori paganti e in questi 15 giorni a questi 300mila vanno aggiunte le 150mila presenze di addetti ai lavori. Parliamo di un movimento di quasi mezzo milione di presenze giornaliere. L’incasso record stabilito lo scorso anno, più di 16 mln, è già stato superato quest’anno quando mancano ancora 10 giorni visto che abbiamo già incassato 17 mln, e arriveremo a circa 21,5 mln di euro. Un incasso che incide in modo determinante sul nostro fatturato, che è passato da 15 milioni a 170 quest’anno, dal 2002 al 2023 con un incremento di +1079”. Lo ha annunciato il presidente della Fitp Angelo Binaghi alla presentazione degli Internazionali Bnl d’Italia. “Nel 2000 i praticanti tennis erano 1,2 mln mentre nel 2022 si stima siano 3,1 praticanti tennis, mentre per il padel vengono stimati in oltre un milione. Un totale di oltre 4 mln di praticanti, con i tesserati che sono passati da 130mila a 650mila”, ha aggiunto Binaghi parlando poi dell’impatto economico. “Lo stato ha un bene con gli Internazionali. L’impatto del torneo sul territorio, sulla Capitale e sulla Regione Lazio sarà superiore ai 400 mln euro l’anno. Sul versante occupazionale l’impatto economico creerà l’equivalente di 2500 posti di lavoro a tempo pieno mentre gli occupati della federazione sono passati da 64 a quasi 1200”, ha aggiunto Binaghi. Binaghi: "Berrettini? Saltare Roma una ferita dura. Sinner si sottovaluta e ci sottovaluta" "Non giocare a Roma per Berrettini è una ferita difficile da recuperare. Ma abbiamo Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e tanti giovani. C'è una grande pattuglia di italiani, molti più del solito. C'è un'aspettativa altissima. Deve vincere un italiano". Lo ha detto Binaghi, commentando il forfait di Berrettini agli Internazionali. "Nella stagione sull'erba si potrà riscattare, in quei torneo diventa il favorito", ha aggiunto. Infine sulla presenza di Nadal a Roma ha concluso: "So che si sta allenando in vista di Roma". Poi Binaghi, sollecitato sulla recente esternazione di Sinner sul tasso di popolarità di tennis e pallone ha spiegato: "Sinner si sottovaluta e ci sottovaluta, noi stiamo continuando a immagazzinare legna per crescere ancora di più, aspettiamo la sua scintilla per accendere il fuoco". Sinner aveva sottolineato la grande crescita del tennis dicendosi però sicuro che il calcio sarà sempre lo sport più popolare. "Oggi abbiamo quattro milioni di praticanti tra tennis e calcio, un milione in meno del calcio e negli ultimi quattro anni abbiamo conquistato due milioni praticanti, uno nel tennis e uno nel padel - ha chiarito Binaghi - e se Sinner avesse vinto uno Slam, avremmo potuto fare ancora di meglio".