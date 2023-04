C'è anche Fabio Fognini tra le wild card degli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 10 al 21 maggio al Foro Italico di Roma, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli organizzatori hanno ufficializzato i cinque inviti per il tabellone principale in una conferenza stampa svolta all'Accademia della Scherma: oltre a Fognini (sarà la 17^ volta in carriera per lui al Foro Italico), entrano nel main draw anche Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri e Luca Nardi. I cinque arricchiscono così la pattuglia azzurra formata da nove giocatori e completata da Sinner, Musetti, Sonego e Cecchinato. Il sorteggio del tabellone principale è previsto lunedì 8 maggio davanti alla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna.