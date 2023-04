Arnaldi si ferma al 3° turno: vince Munar in 3 set

Alla Caja Magica esce di scena anche l'ultimo italiano rimasto in corsa. Il 22enne di Sanremo ha perso in rimonta contro lo spagnolo n. 88 al mondo che riscatta così il ko all'ATP 500 di Barcellona. Arnaldi saluta Madrid con il suo nuovo best ranking e l'ingresso virtuale in top 100 verso gli Internazionali di Roma Condividi

Il terzo turno del Masters 1000 di Madrid si è rivelato fatale per Matteo Arnaldi. Si è interrotta così la favola del 22enne di Sanremo, reduce dalla vittoria al 2° turno con Casper Ruud, che ha perso in tre set contro Jaume Munar: 3-6, 6-3, 6-1 lo score in due ore. Un ko frutto della stanchezza fisica accumulata nei giorni scorsi da parte di Arnaldi che, dopo aver tenuto un ritmo alto nella prima ora, è calato fisicamente alla distanza. La sconfitta, però, non cancella un mese straordinario per il giovane azzurro che ha vinto 12 partite su 14 disputate ad aprile, con il 3° turno a Madrid e la vittoria nel Challenger di Murcia.

Il racconto del match La partenza non è delle migliori per Arnaldi che subisce il break in apertura. Il sanremese, però, è bravo a riprendersi subito: dalla palla del possibile 2-0 di Munar, infatti, arriva una serie di 14 punti a 1 in favore dell'italiano che strappa due volte il servizio allo spagnolo (tanto impreciso, soprattutto a rete) e sale 4-1. Un break di vantaggio conservato fino alla fine del set, chiuso al secondo set point con una meravigliosa palla corta. La reazione di Munar arriva nel secondo parziale, quando sale di colpi sia negli scambi prolungati che al servizio, con la resa della prima passata dal 50 al 76%. Il copione è identico al primo, ma a ruoli invertiti: lo spagnolo salva una palla break nel terzo gioco e da lì vince undici punti consecutivi, strappando il servizio ad Arnaldi. Il sanremese ha la chance di recuperare il break sul 4-2, ma Munar riesce ad annullare la palla break concessa e chiudere poi il set. Nel terzo set l'inerzia non cambia, con Arnaldi che crolla fisicamente e subisce passivamente il gioco del maiorchino che riscatta così il ko della scorsa settimana a Barcellona e raggiunge gli ottavi in un Masters 1000 per la prima volta in carriera.

La top 100 verso Roma Arnaldi saluta Madrid garantendosi il best ranking e l'ingresso per la prima volta in carriera in top 100. Il sanremese è virtualmente n. 97 al mondo, otto posizioni in più rispetto alla scorsa settimana. Il miglior biglietto da visita per Arnaldi in vista degli Internazionali d'Italia a Roma, torneo in cui partirà direttamente dal tabellone principale grazie alla wild card concessa dalla FITP.