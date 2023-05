Prova a scusarsi con il pubblico di Madrid il giovane danese che dopo la sconfitta contro Davidovich Fokina è stato fischiato pesantemente dal pubblico per via del suo comportamento. Il classe 2003, infatti, ha protestato a lungo in seguito ad una discussa decisione arbitrale

“Si è parlato molto di quanto accaduto ieri e del comportamento dei tifosi spagnoli. Il pubblico non ha capito cosa stava succedendo”. Inizia così il post pubblicato sui social network da Holger Rune, che prova a spiegare il suo comportamento al termine del match perso contro Davidovich Fokina al Masters 1000 di Madrid. “Non si può invertire la chiamata del computer – dice Rune –. Il giudice di sedia e il Supervisor hanno impiegato molto tempo per spiegarlo al mio rivale ma non si sono preoccupati di comunicarlo al pubblico. La prossima volta farò un pisolino mentre discutono”. Poi conclude: “Voglio solo dire che personalmente non ho nulla contro il pubblico spagnolo e non vedo l’ora di tornare a giocare a Madrid”.