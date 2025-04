Sonego lotta ma non basta, Kopriva vince in 3 set

Nonostante la rimonta nel secondo set, in cui ha annullato ben 6 match point, Sonego è stato sconfitto da Vit Kopriva agli ottavi di finale a Marrakech con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Il ceco conquista il 2° quarto di finale a livello Atp, in cui affronterà Luciano Darderi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

La cronaca del match

La partenza di Sonego non è stata delle migliori: l’azzurro ha commesso 18 errori non forzati, la maggior parte con il dritto, che hanno permesso a Kopriva di gestire gli scambi e di conquistare subito due break (in apertura e nel terzo gioco). Nell'ottavo game, la testa di serie numero 2 ha provato a entrare in partita e non ha sfruttato una palla break, con il ceco che ne ha approfittato per chiudere al terzo set point sul 6-2 dopo 38 minuti. Nel secondo set, invece, si è visto completamente un altro Sonego: l'azzurro è stato autore di una splendida rimonta, in cui ha recuperato due palle break, annullato ben 6 match point (sei!) e vinto sette game consecutivi per portare la sfida al terzo. Nonostante ciò, la rimonta non si è completata: nell'ultimo set, a esser decisivo è stato il break nel quinto game di Kopriva che, salito sul 3-2, ha chiuso la sfida sul 6-4.