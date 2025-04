Aun mese dal ritorno in campo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner parla in una lunga intervista esclusiva a Sky Sport in onda da sabato 5 aprile. L'intervista sarà disponibile anche on demand e su Sky Sport Insider

Si presenta così J annik Sinner all’evento Lavazza al palazzo del Senato a Milano. Ha trascorso la prima parte della giornata a girare il nuovo spot per quello che non è solo uno degli sponsor che da sempre l’ha supportato (da quando era ancora ben lontano dall’essere numero 1), ma che negli anni è diventato 'famiglia' come racconta Jannik. E’ sorridente, rilassato , sta vivendo un momento della sua carriera molto particolare, non l’avrebbe voluto, ma ha saputo trovare il modo di sfruttarlo al meglio.

Per la prima volta dalla sospensione Sinner torna a parlare. Lo fa con Eleonora Cottarelli, in un’intervista esclusiva a Sky Sport, in cui racconta come ha vissuto questi mesi fuori dal campo. "Ho fatto tante cose diverse, ho passato molto tempo con la mia famiglia, sono andato sui go kart e in bici con i miei amici". E poi di come li abbia usati per elevare il suo tennis e come dentro di sé, per la prima volta, abbia dovuto gestire emozioni mai provate prima. Nel suo racconto si mescolano sorrisi genuini, come quelli di un bambino che non sta più nella pelle per il regalo che più aspetta, tornare a giocare a tennis, e sguardi bassi che riflettono le difficoltà di una situazione che ha dovuto imparare a metabolizzare.

A un mese esatto dal suo ritorno in campo a Roma (gli Internazionali da seguire live su Sky Sport Tennis) Sinner pensa a quel countdown che ha attivato nella sua testa fin dal primo istante in cui ha accettato l’accordo con la Wada e di quanto sarà speciale ritornare a giocare proprio in Italia dove sarà travolto dall’affetto dei tanti tifosi che lo attendono. Le foto, gli autografi, gli abbracci di questa serata sembrano una piccola anticipazione di quello che accadrà il 5 maggio agli Internazionali. “Always by your side” la scritta sul manico della racchetta interamente di caffè che Giuseppe Lavazza gli regala vuole essere allo stesso tempo un portafortuna e anche il pensiero che tanti tifosi del numero 1 italiano hanno avuto in questi mesi. Ci saluta così Jannik, con un circoletto rosso sul calendario già fissato da tempo: "Ragazzi non manca così tanto, quindi piano piano, giorno dopo giorno speriamo di prepararci bene e ci vediamo a Roma…Ciao!" Tic tac tic tac tic tac…