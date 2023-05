Carlos Alcaraz non sbaglia e vola in semifinale al Masters di Madrid: il campione in carica batte 6-4, 7-5 Karen Khachanov e torna tra i primi quattro nel 1000 spagnolo per il secondo anno di fila. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz continua la sua corsa verso il bis al Masters di Madrid. Il numero 2 del mondo, pur non giocando il suo miglior match delle ultime settimane, batte un osso duro come Karen Khachanov (10 del seeding) con i parziali di 6-4, 7-5 e vola in semifinale per il secondo anno consecutivo. Il campione in carica fatica tremendamente con la palla corta, riesce comunque a strappare il servizio al rivale nel 7° gioco del primo set e lo difende con le unghie, chiudendo 6-4. Alcaraz parte sotto nel 2° set, finisce sotto 2-5, poi alza clamorosamente il livello e con due break e cinque giochi di fila archivia la pratica in poco meno di due ore di gioco. Alcaraz, reduce dal trionfo a Barcellona dopo aver saltato per infortunio Monte-Carlo, affronterà il vincente di Altmaier-Coric. Giovedì gli ultimi due quarti di finale, Zhang-Karatsev e Tsitsipas-Struff: tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.