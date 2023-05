Dopo Monte-Carlo, Barcellona e Madrid, il mancino di Manacor ha annunciato che non parteciperà al torneo del Foro Italico: "Nonostante abbia notato un miglioramento negli ultimi giorni, per molti mesi non sono riuscito ad allenarmi a un livello elevato e il processo di riadattamento ha i suoi tempi. Devo continuare a lavorare"

Gli Internazionali d'Italia perdono uno dei protagonisti annunciati. È Rafael Nadal che ha annunciato il forfait per il Masters 1000 di Roma, in programma dal 10 al 21 maggio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il mancino di Manacor non ha ancora recuperato dalla lesione muscolare all'ileopsoas, rimediata agli Australian Open, e ha annunciato il forfait sui social. Roma sarà il quarto torneo consecutivo che salterà Nadal dopo i Masters 1000 di Monte-Carlo e Madrid e l'ATP 500 di Barcellona, oltre agli appuntamenti sul cemento americano di marzo. Resta il punto interrogativo in vista del Roland Garros, considerando che lo spagnolo non gioca un incontro ufficiale dal 18 gennaio, quando perse contro McDonald al secondo turno a Melbourne.