Alcaraz agli ottavi senza difficoltà, fuori Rune

Tutto facile per Alcaraz che impiega un'ora e 15 minuti per battere Seyboth Wild con un doppio 6-3. Rublev soffre, ma supera Davidovich recuperando da 0-5 nel tiebreak del primo set. Fuori Rune, battuto in tre set da Griekspoor.

Ancora tutto facile al Masters 1000 di Madrid per Carlos Alcaraz. Dopo il convincente esordio contro Shevchenko, lo spagnolo si è qualificato per gli ottavi di finale battendo il brasiliano Thiago Seyboth Wild, n. 63 al mondo, con un doppio 6-3 in un'ora e 15 minuti. Un match in totale controllo per il campione in carica alla Caja Magic che, dopo una partenza a rilento, ha alzato il livello del proprio gioco, ma faticando ancora sul lato del dritto. Il prossimo sarà un test significativo per Alcaraz che incontrerà Jan-Lennard Struff, campione la scorsa settimana a Monaco di Baviera, che ha eliminato il n. 13 del seeding Ugo Humbert. Sarà il rematch della finale dello scorso anno, vinta da Alcaraz in tre set.