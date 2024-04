Paolini, Alcaraz e Zverev: il programma di oggi

Domenica con una sola azzurra in campo alla Caja Magica: è Jasmine Paolini, impegnata nel terzo turno contro la francese Caroline Garcia, n. 24 al mondo. Tra gli uomini riflettori puntati su Alcaraz-Seyboth Wild e Zverev-Shapovalov. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Prima domenica al Madrid Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio. L'unica azzurra oggi in campo alla Caja Magica di Madrid sarà Jasmine Paolini . La n. 1 d'Italia, reduce dall'agevole esordio contro la 18enne Jimenez Kasintseva, affronterà la francese Caroline Garcia , n. 24 della classifica mondiale, nel quarto match di giornata sull'Arantxa Sanchez Stadium. Sarà un test importante per Paolini che è sotto 5-2 nei precedenti con la francese, ma ha vinto due degli ultimi tre confronti. All'orizzonte c'è il possibile ottavo di finale contro Vondrousova o Andreeva .

